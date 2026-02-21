Le tappe del dramma del piccolo Domenico | dal trapianto non riuscito al decesso

Il fallimento del trapianto ha causato la morte del piccolo Domenico, lasciando i suoi genitori senza parole. La procedura, tentata in fretta, non è riuscita a salvare il bambino, che aveva appena sei anni. I medici avevano cercato di intervenire con tutte le risorse disponibili, ma il suo organismo ha reagito male. La famiglia si trova ora ad affrontare un dolore profondo e improvviso. La città si chiede come sia potuto succedere.

Ora che non c'è più spazio per la speranza, può essere utile ripercorrere le tappe di una storia che ha sconvolto Napoli e l'Italia intera. La morte del piccolo Domenico ha commosso il paese. Non solo per l'età del bimbo, 2 anni, ma per le modalità con cui è arrivata: prima la gioia per l'arrivo di un cuore da trapiantare, poi lo sconforto perché l'organo si è rivelato compromesso. Domenico è stato operato il 23 dicembre 2025. Il cuore nuovo è stato messo a disposizione dall'ospedale di Bolzano. A ritirarlo sarebbero stati, però, gli operatori di Napoli. Qui c'è uno dei primi nodi da sciogliere della vicenda.