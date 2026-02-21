Le strade dell’abbigliamento usato tra sconti donazioni e smaltimento E i diritti di chi compra

Le strade dell’abbigliamento usato sono piene di attività, tra sconti, donazioni e smaltimento. La crescente popolarità del settore deriva dalla voglia di risparmiare e di adottare uno stile di vita più sostenibile. Alcuni negozi offrono occasioni vantaggiose, mentre le donazioni aiutano chi ha bisogno. Tuttavia, ci sono anche problemi legati alla gestione dei vestiti fuori uso. Questa situazione coinvolge direttamente chi acquista e chi dona.

In qualche caso è una moda. In qualche altro una scelta all'insegna dell'economia circolare: dare nuova vita a un capo di abbigliamento non più usato e, allo stesso tempo, risparmiare anche il 50% rispetto a un capo nuovo. Lo scenario dell'abbigliamento usato, non è fatto di parti uguali. Perché ci sono i canali di vendita e quelli di raccolta gratuita. Binari paralleli che, a un certo punto, si dividono per raggiungere destinazioni differenti: la vendita su piattaforme dedicate, i cassonetti destinati alla raccolta e i rifiuti. «In parte siamo davanti a un fenomeno di moda, quella del vintage dove si rimettono in circolazione dei capi vecchi - dice Michele Carrus, presidente di Federconsumatori -.