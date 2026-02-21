Le squadre confermate mentre i Los Blancos cercano di estendere il vantaggio al vertice della Liga

Il Real Madrid ha annunciato la formazione per la sfida contro l'Osasuna, dopo aver vinto tre delle ultime quattro partite. La scelta di Zidane punta su alcuni titolari, mentre il club cerca di mantenere il primo posto in classifica. I giocatori si preparano a scendere in campo con determinazione, consapevoli dell'importanza di questa partita. La gara si gioca all’Estadio El Sadar, un campo noto per le sue condizioni difficili.

2026-02-21 18:08:00 Breaking news: Ricevi tutte le notizie sulla squadra per questo scontro della LaLiga all’Estadio El Sadar. Il Real Madrid cercherà di estendere il proprio vantaggio in testa alla Liga a cinque punti quando sabato si recherà all’Osasuna. I Blancos sono attualmente due punti di vantaggio sui rivali del Barcellona e una vittoria aumenterebbe tale vantaggio, pur avendo giocato una partita in più. Alvaro Arbeloa punterà a continuare il suo buon inizio come allenatore del Real e spera di diventare solo il terzo allenatore nella storia del club a vincere i suoi primi sei in campionato. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

