Le spese durante i Giochi Più carte strisciate in negozi sportivi e metrò

Durante le Olimpiadi, le transazioni con carte di credito sono aumentate nei negozi sportivi e sui mezzi pubblici. Molti spettatori usano le carte per acquistare gadget e pagare i biglietti, facendo crescere il numero di operazioni elettroniche. Nei negozi di articoli sportivi si registrano code alle casse, mentre sui mezzi pubblici si nota un incremento di pagamenti contactless ai tornelli. Questa tendenza testimonia come l’evento abbia cambiato le abitudini di pagamento dei visitatori.

L’effetto Olimpiadi si vede più nelle carte di credito “strisciate“ ai tornelli dei mezzi che nelle transizioni degli hotel. L’ultima analisi è di Revolut sulle spese effettuate dai suoi clienti globali tra il 5 e il 17 febbraio a Milano. "Le transazioni effettuate con carta Revolut nei tornelli e i canali di Atm hanno registrato un incremento del 32% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso", spiegano dalla società, inquadrando anche i Paesi dei turisti "più attivi nell’utilizzo della rete urbana di metropolitane e mezzi di superficie": Repubblica Ceca, Slovacchia e Svezia in testa. "Contrariamente alle previsioni di rincari e impennate di costi, la spesa media per hotel e strutture ricettive a Milano è rimasta sostanzialmente invariata rispetto allo stesso periodo dello scorso anno: circa 70 euroutente – altro dato che emerge nello stesso periodo “olimpico“ –.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

