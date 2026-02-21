le prime pagine di oggi

Oggi si discutono le prime pagine dei quotidiani italiani, tra cui la decisione della Corte suprema sull’illegittimità dei dazi di Trump, che potrebbe influenzare le relazioni commerciali. In campagna elettorale, si continua a parlare del referendum sulla giustizia, mentre emergono nuovi dettagli sulle indagini riguardo l’uomo ucciso da un poliziotto a Rogoredo. Questi fatti attirano l’attenzione pubblica e aprono nuovi spunti di discussione.

La Corte suprema sull'illegittimità dei dazi di Trump, la campagna elettorale sul referendum sulla giustizia, e le indagini sull'uomo ucciso da un poliziotto a Rogoredo La notizia principale su cui aprono quasi tutti i giornali di oggi è la sentenza della Corte suprema degli Stati Uniti, che ha stabilito che i dazi imposti dal presidente Trump sono illegittimi per essere stati introdotti tramite una legge emergenziale senza l’approvazione del Congresso; a questa decisione Trump ha reagito criticando i giudici in una conferenza stampa e annunciando nuovi dazi del 10 per cento verso tutti i paesi.🔗 Leggi su Ilpost.it

RASSEGNA STAMPA 9 GENNAIO 2026. QUOTIDIANI NAZIONALI ITALIANI PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI OGGI

