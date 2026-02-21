Le Olimpiadi dell’eccellenza e la chiusura all’Arena di Verona con Meloni Ci sarà anche Trump?

Le Olimpiadi dell’eccellenza si concludono domani all’Arena di Verona, dopo settimane di gare e eventi che hanno attirato migliaia di spettatori. La manifestazione, organizzata per celebrare il talento internazionale, ha visto partecipazioni di atleti provenienti da oltre trenta paesi. Tra gli ospiti più attesi c’è il presidente Meloni, che presenzierà alla cerimonia di chiusura. Si vocifera anche della possibile presenza di Trump, che ha già confermato il suo interesse per l’evento.

Si chiuderanno domani all'Arena di Verona le Olimpiadi dell'eccellenza di Milano-Cortina, che hanno avuto grande successo in tutto il mondo. Prevista la presenza di Giorgia Meloni, possibile un blitz finale di Donald Trump, visto che il presidente americano aveva promesso l'arrivo in Italia se, com'è realmente accaduto, la squadra maschile Usa dell'hockey si fosse qualificata per la finale. Una cerimonia degna del successo della manifestazione. Per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 all' Arena di Verona, intitolata "Beauty in Action", è stato annunciato un cast che unisce musica, danza e spettacolo.