Le democrazie sono più forti dei bulli

Le democrazie dimostrano di resistere agli attacchi quando i poteri sono ben divisi. In una società liberale, il rispetto del rule of law permette di difendere le istituzioni da tentativi di indebolimento. Tuttavia, ci sono rischi di pressioni che cercano di svuotare di senso i controlli e i contrappesi. Gli esempi recenti mostrano come le istituzioni possano essere messe alla prova da forze che mirano a concentrare il potere.

La Corte suprema svuota magnificamente il piano di Trump sui dazi. Il presidente cercherà delle alternative. Ma la svolta è qui ed è evidente: i poteri neutri sono ancora forti e liquidarli resta un vaste programme I poteri divisi di una società liberale, dove vige il rule of law, possono essere attaccati, si può cercare di svuotarli, perfino liquidarli nell’irrilevanza. Ma è un programma complicato da realizzare per chiunque, anche per una presidenza che ha messo in condizioni di non nuocere il Congresso degli Stati Uniti nelle grandi decisioni politiche e parlamentari. Il tremendo incubo degli osservatori politici a proposito della democrazia americana era fino a ieri l’occasione che permise a Trump di comporre, con il meccanismo della nomina di giudici di impianto conservatore, un organo supremo di controllo dell’esecutivo e del legislativo uniforme, univocamente pronto a trasformare le istituzioni in un’appendice del capo politico e del suo onnipotente mandato elettorale, la famosa dittatura della maggioranza.🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Leggi anche: Sabalenka carica la battaglia dei sessi: “Uomini biologicamente più forti, ma…”. Kyrgios: “Sono più maturo”

Le femmine di ragno che costruiscono le ragnatele più forti e lunghe della Terra: sono più resistenti dell’acciaioLe femmine di alcuni ragni del Madagascar creano le ragnatele più forti e lunghe mai registrate, con una resistenza superiore all'acciaio.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.