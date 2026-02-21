Le democrazie moderne affrontano una crisi a causa di un’inarrestabile cultura dell’individualismo. Questa tendenza alimenta comportamenti di sfiducia e disinteresse verso le istituzioni, rendendo difficile il funzionamento del sistema democratico. La diffusione di fake news e l’apatia politica tra i cittadini contribuiscono a indebolire le fondamenta della democrazia stessa. In questo quadro, il rischio di perdere i diritti conquistati si fa sempre più concreto.

di Franco Luceri – Jean Jacques Rousseau considerava la democrazia perfetta per un popolo di dei, ma inadatta agli uomini non abbastanza istruiti per autogovernarsi. E tre secoli dopo, Giorgio Agamben rigira la frittata, e ci conferma che la democrazia è inadatta ai popoli istruiti, perché incapaci di resistere alla tentazione di abusare del potere culturale per arraffare potere politico e finanziario.Le democrazie attuali stanno morendo di “pandemia culturale”. La crescita tumorale di laureati, secondo Agamben ha ridotto i cittadini sovrani, a “povere prede di giuristi, burocrati ed esperti”. Oggi a livello planetario, gli uomini di cultura, avendo il monopolio del sapere, hanno il potere di progettare le istituzioni e formare i governanti che le guidano, e i governati, usati e abusati da facchini invece di servirli da sovrani.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

