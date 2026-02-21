Le correnti hanno ignorato il monito di Mattarella Parla Andrea Mirenda Csm

Le correnti della magistratura hanno ignorato il monito di Mattarella, secondo Andrea Mirenda del Csm. Dopo il discorso del presidente, alcuni giudici si sono subito divisi in tensioni e scontri tra fazioni. Mirenda denuncia che, una volta lasciato il palco, si sono accentuate le contrapposizioni e le logiche di appartenenza tra i giudici, creando un clima di divisione e incomprensione. La situazione resta critica e difficile da gestire.

"Appena il capo dello stato si è allontanato, è subito andato in scena il solito teatrino fatto di contrapposizioni nette e logiche di sodalità tanto evidenti quanto intollerabili". Non usa mezzi termini Andrea Mirenda, consigliere indipendente del Csm, nel commentare lo "spettacolo" messo in scena dalle correnti al plenum di mercoledì del Csm dopo il monito del presidente Mattarella. Il Consiglio si è spaccato in due su tre nomine importanti.