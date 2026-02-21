Le conseguenze di Vinicius sono state difficili da affrontare
Il Benfica ha subito una sconfitta contro il Real Madrid, e le conseguenze sono state pesanti per il tecnico Jose Mourinho. Durante i festeggiamenti dei blancos, Vinicius è stato coinvolto in episodi di insulti razzisti, che hanno aumentato la tensione. Mourinho ha spiegato di aver trovato difficile gestire le reazioni e le conseguenze di quella serata, che hanno coinvolto anche il clima negli spogliatoi e l’immagine del club. La vicenda resta al centro delle discussioni sportive.
2026-02-20 21:11:00 Ecco quanto riportato poco fa: L’allenatore del Benfica ha affermato che la stella del Real Madrid ha provocato abusi razzisti durante i suoi festeggiamenti Jose Mourinho ha ammesso che è stato difficile far fronte alle conseguenze “sotto ogni aspetto” della sconfitta del Benfica contro il Real Madrid. L’andata degli spareggi di Champions League di martedì a Lisbona è stata decisa da un solo gol di Vinicius Junior, ma la partita è stata oscurata da un presunto incidente che ha coinvolto il centrocampista del Benfica Gianluca Prestianni. Il gioco è stato sospeso per 10 minuti dopo che Vinicius ha affermato che un insulto razzista gli era stato rivolto dopo la sua celebrazione.🔗 Leggi su Justcalcio.com
Insulti razzisti a Vinícius: partita sospesa per dieci minutiDurante la partita di andata dei play-off di Champions League tra Benfica e Real Madrid, un episodio di forte tensione ha segnato la serata. Dopo il gol dell'1-0 realizzato da Vinícius Júnior, l'attac ...
La UEFA apre le indagini per i presunti insulti razzisti di Prestianni a ViniciusDopo la forte denuncia da parte di Vinicius è scoppiato il caso in Benfica - Real Madrid: la UEFA apre ufficialmente le indagini
L'UEFA ha aperto un'inchiesta ufficiale sul caos di Benfica-Real Madrid, gara di Champions sospesa dall'arbitro dopo che Vinicius gli ha detto di aver ricevuto insulti razzisti da Gianluca Prestianni. La versione del giovane argentino: