Le comunità vanno ascoltate

Roberta Tardani e Antonino Ruggiano, sindaci di Orvieto e Todi, hanno sottolineato che la protezione della Rupe e del Colle non deve essere usata per interessi politici o divisioni. La loro presa di posizione arriva dopo che alcuni gruppi locali hanno discusso di progetti di sviluppo che potrebbero alterare il patrimonio storico. I primi cittadini chiedono di ascoltare le comunità e di agire con responsabilità, senza dividere le città. La questione rimane aperta e richiede attenzione.

ORVIETO Per i sindaci di Orvieto e Todi, Roberta Tardani e Antonino Ruggiano, "la tutela della Rupe e del Colle non è materia da gestire con logiche di parte, né occasione per rivendicazioni politiche". "È una questione di sicurezza pubblica, di responsabilità amministrativa e di tutela di due patrimoni identitari dell’ Umbria " sostengono. "Proprio per questo - dicono ancora - sorprende e preoccupa la scelta di respingere la richiesta, avanzata dai consiglieri regionali di centrodestra, di ascoltare preventivamente i sindaci in Commissione prima del voto in aula. Non era un tentativo di rallentare l’iter, ma un atto di buon senso istituzionale.🔗 Leggi su Lanazione.it

