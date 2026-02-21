Le Cesine due tracimazioni del cordone dunale | è emergenza

Le Cesine ha vissuto due improvvise tracimazioni del cordone dunale a causa delle forti mareggiate delle ultime ore. La riserva naturale si trova in una zona soggetta a interventi costanti di protezione, ma l’erosione ha superato le barriere di difesa. Le onde alte hanno portato via alcune parti della spiaggia e danneggiato le strutture vicine. La situazione resta critica, e le autorità monitorano attentamente l’area.

Nella Riserva naturale Oasi Wwf Le Cesine a seguito delle intense mareggiate delle ultime ore si sono verificate due tracimazioni del cordone dunale. Lo annunciano, dopo un sopralluogo congiunto, l'amministrazione comunale di Vernole e la stessa Riserva. Gli eventi si sono manifestati in corrispondenza di due varchi naturali già monitorati dagli enti gestori, dove l'azione combinata di vento e moto ondoso dal lato mare insieme alle abbondanti piogge che hanno innalzato le acque interne alla palude costiera hanno determinato lo sfondamento della linea dunale con conseguente fuoriuscita delle acque salmastre del Pantano Grande.