Le Cesine due tracimazioni del cordone dunale | è emergenza Video

Le Cesine hanno subito due tracimazioni del cordone dunale a causa delle recenti mareggiate intense. Le onde hanno rotto le barriere naturali, mettendo a rischio l’area protetta e le specie che vi abitano. Le immagini mostrano il mare che supera le dune, con l’acqua che invade le zone vicine. La situazione richiede interventi immediati per contenere i danni e proteggere l’habitat naturale. La Riserva naturale si trova in uno stato di emergenza.

Nella Riserva naturale Oasi Wwf Le Cesine a seguito delle intense mareggiate delle ultime ore si sono verificate due tracimazioni del cordone dunale. Lo annunciano, dopo un sopralluogo congiunto, l'amministrazione comunale di Vernole e la stessa Riserva. Gli eventi si sono manifestati in corrispondenza di due varchi naturali già monitorati dagli enti gestori, dove l'azione combinata di vento e moto ondoso dal lato mare insieme alle abbondanti piogge che hanno innalzato le acque interne alla palude costiera hanno determinato lo sfondamento della linea dunale con conseguente fuoriuscita delle acque salmastre del Pantano Grande.