Le carriere di Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer a confronto | l’oro olimpico fa pendere la bilancia

Dorothea Wierer ha chiuso la sua carriera sportiva con un quinto posto nella mass start alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, disputata a Anterselva. La biatleta ha combattuto con determinazione, cercando di conquistare una medaglia nel suo ultimo appuntamento olimpico. La sua performance ha attirato l’attenzione degli appassionati di biathlon e degli esperti di sport invernali. La sfida tra Wierer e Lisa Vittozzi resta uno dei momenti più discussi di questa edizione.

© Oasport.it - Le carriere di Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer a confronto: l’oro olimpico fa pendere la bilancia

Dorothea Wierer ha concluso la propria carriera con il quinto posto nella mass start delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, lottando strenuamente per una medaglia nell’ultima gara andata in scena sulle sue nevi di Anterselva. Da padrona di casa ha tentato la magia per appendere arma e sci al chiodo dopo un ulteriore ruggito, ma la favola non si è purtroppo compiuta nell’apparizione che fa calare il sipario sulla vita agonistica di una delle biathlete di punta nella storia del movimento tricolore. La fuoriclasse altoatesina ha avuto un grosso merito: contribuire ad aumentare la visibilità del biathlon alle nostre latitudini, rendendola indubbiamente una disciplina più mediatica rispetto a quella che era tre lustri fa. 🔗 Leggi su Oasport.it SEMPRE IN ALTO! Dorothea Wierer terza davanti a Lisa Vittozzi nella sprint di Annecy!Sempre in alto, Dorothea Wierer conquista il terzo posto nella sprint di Annecy, superando Lisa Vittozzi. Leggi anche: Biathlon, l’Italia ha ritrovato Lisa Vittozzi. Dorothea Wierer eterna, si conferma Tommaso Giacomel Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer, chi sono le regine del biathlon italiano che vincono insieme anche da rivali; Milano Cortina: Lisa Vittozzi, la lunga traiettoria verso l’oro; Referendum Giustizia: il 2 marzo incontro con Pier Luigi Bersani; Referendum sulla giustizia, due incontri informativi nel Veronese. Le carriere di Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer a confronto: l’oro olimpico fa pendere la bilanciaDorothea Wierer ha concluso la propria carriera con il quinto posto nella mass start delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, lottando strenuamente per una medaglia nell’ultima gara andata in ... oasport.it Che orgoglio per il Friuli Venezia Giulia! Sarà la sappadina Lisa #Vittozzi la portabandiera dell’Italia alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali, che si svolgerà domenica all’Arena di Verona. Dopo lo storico oro nel biathlon, Vittozzi è stata scelta - facebook.com facebook Scelti i portabandiera per la cerimonia di chiusura di #MilanoCortina2026. Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto guideranno l' #ItaliaTeam più vincente di sempre. bit.ly/4rWV7YT @milanocortina26 x.com