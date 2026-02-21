Le canzoni di Sanremo non colpiscono né in bene né in male si limitano a uno stron*o e due fott*to Ermal Meta l’unico che esce dalla bolla | i voti dell’Accademia della Crusca

L’Accademia della Crusca ha commentato le canzoni di Sanremo, definendole prive di grande impatto e caratterizzate da una musica poco originale. La critica evidenzia che molte composizioni sono ripetitive e prive di emozioni forti, mentre Ermal Meta si distingue come l’unico artista a uscire dalla mediocrità generale. Le parole degli esperti fanno riflettere sul livello della kermesse musicale e sulla qualità delle proposte. La discussione si concentra ora sui futuri sviluppi del Festival.

© Ilfattoquotidiano.it - “Le canzoni di Sanremo non colpiscono né in bene né in male, si limitano a uno stron*o e due fott*to. Ermal Meta l’unico che esce dalla bolla”: i voti dell’Accademia della Crusca

Dopo le pagelle della stampa che ascolta i brani sanremesi qualche settimana prima che arrivino sul palco del teatro Ariston, sono quelle dell’ Accademia della Crusca a suscitare la curiosità dei fedelissimi del Festival. Anche quest’anno il professor Lorenzo Coveri commenta le canzoni della kermesse. Esclusivamente dal punto di vista testuale, s’intende, poiché il debutto dei brani nella loro interezza, testo e musica, è previsto per martedì 24 febbraio in diretta su Rai 1. Il festival della “medietà”. Che cosa aspettarsi da questo Sanremo, dunque, letterariamente parlando? “ Siamo su quella medietà o, se vogliamo, prudenza, tipica di Carlo Conti ” spiega Coveri al Corriere della sera.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Sanremo, Accademia della Crusca: “Canzoni parlano l’italiano di tutti i giorni, festival colloquiale”L’Accademia della Crusca ha commentato il festival di Sanremo 2026, evidenziando che le canzoni riflettono un italiano quotidiano e colloquiale. I testi delle 30 canzoni di Sanremo 2026, dal male necessario di Fedez alla ninna nanna a Gaza di Ermal MetaI testi delle 30 canzoni di Sanremo 2026 sono stati diffusi, dopo che Fedez aveva annunciato il suo brano Le canzoni dimenticate di #Sanremo: Un altro amore no di #LorellaCuccarini (1995) Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Festival di Sanremo 2026, tutti i testi delle canzoni; La notte dei testi, per la prima volta in anteprima i versi delle canzoni arrivano online; Sanremo 2026, tutti i testi ufficiali delle canzoni del Festival; Sanremo 2026, analisi dei testi: parole ricorrenti e messaggi nascosti delle 30 canzoni in gara. Le migliori canzoni che hanno fatto la storia di Sanremo, scelte dalla redazione di Vogue ItaliaCi sono brani che restano indimenticabili, ma quando salgono sul palco dell’Ariston entrano nell’Olimpo delle canzoni più belle di sempre. La redazione di Vogue Italia ha scelto le sue: quelle che con ... vogue.it Tommaso Paradiso a Sanremo 2026. Dai TheGiornalisti alla carriera solista, tra compagna, figlia e vita privata: «Vedo case e lì nascono le canzoni»Tommaso Paradiso è uno dei protagonisti più riconoscibili del pop italiano contemporaneo, capace di mescolare romanticismo, malinconia e immagini cinematografiche in canzoni ... leggo.it Ermal Meta prova con Dardust dietro le quinte del teatro Ariston di Sanremo. Sarà proprio Dardust ad accompagnare Ermal nella serata del festival dedicata alle cover: insieme eseguiranno "Golden hour" di Jvke. Immagini ig stories @ermalmetamusic #ermal - facebook.com facebook #Tg2000 - Ermal Meta, nuovo album con la ninna nanna a #Sanremo #18febbraio #Tv2000 #ErmalMeta #Musica @tg2000it x.com