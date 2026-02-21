Lazio Zaccagni torna a disposizione | Sarri adesso pensa al suo rientro immediato le ultimissime

Mattia Zaccagni si rivede in allenamento dopo aver superato un problema fisico. La sua ripresa permette a Sarri di considerare il suo impiego già nelle prossime partite. La Lazio conta molto sul suo contributo, soprattutto in vista delle sfide decisive di campionato. Zaccagni ha lavorato duramente per tornare in forma, e ora il tecnico biancoceleste valuta un suo inserimento immediato. La squadra si prepara a tornare in campo con nuovi stimoli.

Lazio, Sarri può sorridere per il ritorno in gruppo di Zaccagni: oggi previsto il rientro di un altro titolareLa Lazio si prepara a ricevere buone notizie: Zaccagni torna ad allenarsi con il gruppo dopo un infortunio, causato da una contrattura muscolare.

