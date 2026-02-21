Lazio Maldini ancora falso nove | Sarri esce allo scoperto sulla conferma dell’esperimento Ha fatto un annuncio importante!

Maurizio Sarri ha confermato che Maldini continuerà a giocare come falso nove, dopo averlo schierato nuovamente in questa posizione contro il Cagliari. La scelta deriva dalla strategia tattica adottata in questa stagione, che mira a sfruttare la versatilità dell’attaccante. Prima del calcio d’inizio, l’allenatore ha spiegato che questa mossa può favorire il gioco offensivo della squadra. Maldini si prepara a riproporsi come protagonista in questo ruolo.

Chiesa Juve, Spalletti esce allo scoperto: «Non abbiamo ancora fatto riunioni di mercato ma posso dirvi questo». L’annuncioLuciano Spalletti ha commentato le recenti voci sul possibile ritorno di Federico Chiesa alla Juventus, sottolineando che ancora non sono state svolte riunioni di mercato in merito.

