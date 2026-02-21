Lavori in carcere? No della polpen | Con 890 detenuti sicurezza a rischio

I sindacati di polizia penitenziaria di Bologna denunciano che i lavori di ristrutturazione nella sezione del carcere della Dozza mettono a rischio la sicurezza, poiché coinvolgono 890 detenuti senza prevedere uno sfollamento preventivo. La decisione di proseguire con i lavori senza misure adeguate provoca preoccupazione tra gli agenti, che temono ripercussioni sulla gestione quotidiana. La questione rimane aperta, mentre si cerca una soluzione efficace.

Con 890 detenuti su 490 posti di capienza, l'avvio della ristrutturazione senza sfollamento è ritenuto un azzardo. I sindataci della penitenziaria chiedono l'intervento del Prefetto Fronte comune e compatto quello dei sindacati di polizia penitenziaria di Bologna che si oppongono all'avvio dei lavori di ristrutturazione in una sezione del carcere della Dozza, senza il preventivo sfollamento della struttura. Una scelta definita senza mezzi termini “grave e irresponsabile”, che metterebbe a repentaglio la sicurezza interna e l'ordine pubblico. Nei giorni scorsi della, Matilde Madrid, assessora comunale al welfare, aveva parlato di “una bomba pronta a esplodere. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

