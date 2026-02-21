Lavori al via in due punti dell' autostrada Palermo-Catania l' Anas | Cantieri chiusi prima di Pasqua

L'apertura di due cantieri lungo l'autostrada Palermo-Catania ha causato rallentamenti e deviazioni temporanee. L'Anas ha comunicato che i lavori, previsti in due punti diversi, richiedono interventi urgenti per migliorare la sicurezza stradale. I lavori, che coinvolgono il rifacimento di tratti danneggiati, si concluderanno prima delle festività pasquali. La presenza di operai e macchinari ha modificato temporaneamente il traffico sulla carreggiata. I pendolari devono pianificare percorsi alternativi nelle prossime settimane.

Interventi sul viadotto Himera II e sui viadotti Cubo e Perriera lungo l'A19. Previsti doppi sensi di marcia temporanei per garantire il traffico, ma i disagi alla circolazione saranno inevitabili A partire da lunedì (23 febbraio 2026), ultimate le operazioni di messa in sicurezza della carreggiata in direzione Catania, prenderanno il via i lavori sul viadotto Himera II in direzione Palermo, per un'estensione complessiva di 3.380 metri. Per consentire l'esecuzione degli interventi, sarà istituito un doppio senso di marcia sulla carreggiata in direzione Catania. I lavori sul viadotto Himera II prevedono l'ammodernamento delle barriere di sicurezza, la sostituzione dei giunti di dilatazione, il rifacimento dell'impermeabilizzazione e della pavimentazione stradale. Autostrada Palermo-Catania, lavori completati nei due viadotti che attraversano CasteldacciaSono stati completati i lavori sui viadotti Cubo e Perriera lungo l'A19, nel territorio di Casteldaccia.