Lavia del recupero | il docufilm sugli ultimi cinque mesi di

Daniele Lavia ha vissuto un periodo difficile, segnato da problemi personali che hanno coinvolto anche la squadra. La sua vicenda, fatta di ostacoli e tentativi di riscatto, ha catturato l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori. Un nuovo documentario si concentra sugli ultimi cinque mesi della sua vita, offrendo uno sguardo diretto sui momenti più intensi di questa fase. La narrazione si focalizza sui passi compiuti per tornare in forma.

La storia recente di Daniele Lavia racconta un percorso di recupero che ha tenuto col fiato sospeso l'ambiente pallavolistico. Dopo un grave infortunio alla mano destra occorso durante l'attività con la Nazionale nell'estate 2025, l'atleta ha intrapreso un intenso percorso di riabilitazione guidato dallo staff dello Itas Trentino. Una clip di 400 secondi prodotta da Trentino Volley TV restituisce in modo coinvolgente i momenti chiave, dal periodo di assenza al ritorno in campo, passando per progressi e sfide. un grave infortunio alla mano destra ha segnato l'ultimo periodo della stagione agonistica 20242025.