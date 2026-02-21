Lautaro pronto a rispondere sul campo | Marotta frena le voci sul rinnovo

Lautaro Martinez si prepara a dimostrare il suo valore in campo dopo le recenti voci sul possibile rinnovo contrattuale. La sua volontà di concentrarsi sull'obiettivo sportivo risponde alle indiscrezioni di mercato, alimentate anche da alcune dichiarazioni non ufficiali. Il giocatore si allena intensamente, mirando a migliorare la propria forma fisica prima della sfida contro il Lecce. La squadra si concentra sul presente, lasciando da parte le discussioni sul futuro.

Prima dell'inizio della partita di campionato che vede contrapposte le formazioni di Inter e Lecce, si è tenuta una dichiarazione ufficiale del presidente dei nerazzurri. L'intervento si è concentrato sui temi principali legati alla gara, alle condizioni del campo in Norvegia e allo stato di salute di uno dei giocatori più rappresentativi della rosa. Il presidente dell'Inter ha evidenziato che le condizioni del campo della partita contro il Bodo Glimt non sono ideali, sottolineando come la logica del calendario imponga di affrontare terreni di gioco poco favorevoli. Ha commentato che, sebbene il campo non sia tra i migliori, questa situazione rientra nelle dinamiche delle competizioni internazionali e non costituisce un'eccezione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Rinnovo Lautaro Martinez, pronto un contratto a vita? Le ultimeLautaro Martinez potrebbe presto firmare un contratto a vita con l'Inter.

Leggi anche: Gabbia Milan, clamorosa novità sul centrale rossonero! Pronto un nuovo rinnovo? Le ultimissime

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.