Laura Nolte conferma il titolo olimpico del bob a 2 Doppietta tedesca

Laura Nolte ha vinto il titolo olimpico nel bob a 2, portando a casa il secondo oro in carriera. La tedesca ha dominato la gara sulla pista Eugenio Monti di Cortina d’Ampezzo, confermando la sua supremazia dopo il successo di Pechino. La vittoria si è decisa negli ultimi metri, grazie a una discesa precisa e veloce. La sua performance ha sorpreso gli appassionati di sport in tutto il mondo.

Da Pechino a Cortina d'Ampezzo: Laura Nolte si conferma campionessa olimpica del bob a 2 andandosi a prendere il secondo titolo a Cinque Cerchi sulla Eugenio Monti. Gara praticamente perfetta per la tedesca che, a parte una prima run in gestione, é riuscita sempre a timbrare il miglior crono e a chiudere con il tempo finale di 3:48.46. Doppietta tedesca: seconda posizione e medaglia d'argento per Lisa Buckwitz che chiude a 43 centesimi di ritardo. Terza è la statunitense Kaillie Humphries Armbruster a 75 centesimi. Completano la top-5 l'altra tedesca Kim Kalicki e la statunitense Kaysha Love. In casa Italia la migliore è Giada Andreutti con Alessia Gatti che perde qualche posizione nell'ultima run e chiude ventesima.