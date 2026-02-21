Latina 21g di cocaina e bilancini | spacciatrice sorpresa

A Latina, una donna è stata sorpresa con oltre 21 grammi di cocaina e alcuni bilancini, segno di un’attività di spaccio attiva. La polizia ha intercettato la donna durante un controllo di routine e ha scoperto che gestiva un piccolo traffico di droga, nascondendo la sostanza in un appartamento. La scoperta ha portato all’arresto immediato. La vicenda si inserisce in un’operazione più ampia contro lo spaccio locale.

Latina, arrestata donna con oltre 21 grammi di cocaina: una rete di spaccio al dettaglio sotto la lente della Mobile. Una donna di 33 anni è stata arrestata a Latina con l'accusa di spaccio di droga. Durante un controllo di routine, le forze dell'ordine hanno scoperto oltre 21 grammi di cocaina e una dose di hashish, insieme a materiale per il confezionamento e la vendita degli stupefacenti. L'operazione, condotta dalla squadra mobile, si inserisce in un contesto di crescente allerta per la diffusione del traffico di droga nel capoluogo pontino. Un controllo stradale rivela un sospetto. L'episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, 20 febbraio 2026, quando la donna è stata fermata a bordo della sua auto per un normale controllo.