L’Aston Villa trattiene il Leeds mentre il Brighton ottiene la vittoria tanto necessaria

Tammy Abraham entra in campo all’ultimo minuto e permette all’Aston Villa di strappare un pareggio contro il Leeds, che si conclude 1-1 a Villa Park. La sua sostituzione nel finale cambia le sorti della partita, dopo che il Leeds aveva portato avanti il risultato con un gol nel primo tempo. La decisione del tecnico di inserire Abraham ha dato nuova energia alla squadra, che ha trovato il pari negli ultimi minuti. La partita si conclude con un punto importante per entrambe le squadre.

Perché l'Aston Villa ha ceduto Malen, l'uomo del momento in Serie A: ruolo, aspetti economici, volontà del giocatore. Tutti i retroscena. Malen Roma, l'olandese ha già convinto tutti! La cifra per acquistarlo a titolo definitivo dall'Aston Villa: occhio alle clausoleMalen Roma, l'olandese ha già convinto tutti! La cifra per acquistarlo a titolo definitivo dall'Aston Villa: occhio alle clausole Tutta la Roma è ormai ai piedi di Donyell Malen. L'impatto dell'attacc ... calcionews24.com Roma, prima sconfitta in amichevole: l'Aston Villa vince 4-0 al Bescot StadiumDopo i cinque successi contro Trastevere, UniPomezia, Kaiserslautern, Cannes e Lens, la Roma deve arrendersi al Bescot Stadium contro l'Aston Villa di Unai Emery. La prima amichevole del ritiro ... tuttomercatoweb.com Premier, solo un pari per Chelsea e Aston Villa #SkySport #PremierLeague #SkyPremier Perché la Roma ha pagato così poco #Malen I motivi sono due motivi, al di la' delle qualità dei giallorossi. 1)Le esigenze finanziarie dell'Aston Villa. 2) Nonostante le indiscusse qualità dell'olandese, Watkins era sempre la prima scelta e non poteva compete