Lascia la moglie tre volte in un anno | gli assurdi applausi del pubblico di ‘C’è Posta per Te’

Un uomo riceve applausi dal pubblico per aver abbandonato la moglie tre volte in un anno. La causa è la sua mancanza di responsabilità e il comportamento irresponsabile che ha mostrato più volte. Durante la puntata di sabato, il pubblico ha applaudito quando ha raccontato di aver lasciato la famiglia senza preavviso. La scena ha suscitato sorpresa tra gli spettatori e ha acceso molte discussioni in studio. La vicenda continua a dividere le opinioni degli spettatori presenti.

Roma, 21 febbraio 2026 – Teatro dell’assurdo su Canale 5 nella puntata di sabato 21 febbraio di ‘C’è Posta per Te’. Siamo abituati a vedere alla corte di Maria De Filippi storie che corrono sul filo della surrealtà, ma quella andata in onda in questa puntata va oltre ogni logica. Soprattutto per le incomprensibili reazioni del pubblico in studio, chiamato ad applaudire alle affermazioni surreali di un uomo che minimizza mesi di tradimenti e ripensamenti di un uomo e decisioni che senza alcuna giustificazione da parte di una donna. La storia. I protagonisti sono Roberto e Valentina. Lui fa il personal trainer, sta per sposarsi, ma conosce lei e si innamora. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Roberto tradisce la moglie tre volte e tenta C’è posta per te: “Dopo essere venuto qui, mi manca solo la luna”Roberto ha tradito sua moglie Valentina tre volte, spinto dalla voglia di vivere una relazione con un’altra donna.

Patrick tradisce Lola due volte: la decisione di lei a C’è posta per te divide il pubblicoNella puntata di C’è posta per te andata in onda il 24 gennaio 2025, Patrick ha tradito Lola in due occasioni, suscitando reazioni contrastanti tra il pubblico.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Addio a Mariano Rubinacci, simbolo della sartoria napoletana; Longiano, addio a Saimon Gaspari. Aveva 40 anni -; Morto James Van Der Beek, lascia la moglie e sei figli, era un padre straordinario: la sua vita privata tra amori e dolori; Fuga di gas in un’abitazione a Pontecorvo: tre persone intossicate e trasferite al Policlinico Umberto I di Roma.

Roberto tradisce la moglie tre volte e tenta C’è posta per te: Dopo essere venuto qui, mi manca solo la lunaMaria De Filippi racconta la storia di Roberto che vorrebbe riconquistare sua moglie dopo un periodo turbolento in cui insicuro sui suoi sentimenti, dopo aver conosciuto un'altra donna, ha messo in at ... fanpage.it

«Un cuore d’oro tra lavoro e famiglia»: Ilva, strazio per la morte di Claudio. Lascia la moglie e un bimbo di tre anni«Claudio era una persona d'oro, tutto famiglia e lavoro». Lo strazio in casa. Alberobello e Putignano, due comunità in provincia di Bari, sono sotto choc per la morte dell'operaio dell'ex Ilva di ... quotidianodipuglia.it

RDS 100% Grandi Successi. . La reazione è esplosiva! La moglie va su tutte le furie e minaccia di "sventolare" il telefono dalla rabbia! . Ciulin colpisce ancora! Per restituire lo smartphone smarrito di Luciano, chiama la moglie e si lascia sfuggire "accident - facebook.com facebook