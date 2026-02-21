L' artista napoletano torna in gara all' Ariston a distanza di ben 17 anni

Sal Da Vinci torna a Sanremo dopo 17 anni, portando sul palco una canzone dal ritmo coinvolgente. La sua partecipazione, che ha suscitato sorpresa tra i fan, segna un ritorno importante per l’artista napoletano. La canzone, intitolata

A 17 anni dalla sua ultima partecipazione a Sanremo, Sal Da Vinci torna in gara con Per sempre sì, canzone che, certamente, ci farà ballare fino alla prossima estate. Artista poliedrico con alle spalle quarant’anni di carriera, il cantante napoletano è pronto a bissare l’incredibile successo di Rossetto e Caffè. Brano dei record uscito nell’estate del 2024 e diventato immediatamente virale. Sanremo 2026 sbarca al Quirinale: il presidente Mattarella riceve i Big X Leggi anche › Sal Da Vinci comanda la serata di Canale 5: in tv il concerto-evento “Stasera che sera!” Sal Da Vinci a Sanremo 2026 con Per sempre sì.🔗 Leggi su Iodonna.it

