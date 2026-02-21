L’artista dei caschi | Col mio lavoro entro nella testa dei campioni

L’artista dei caschi ha trasformato un vecchio garage in un vero e proprio museo, attirando appassionati di motociclismo. La sua passione nasce dalla voglia di entrare nella testa dei campioni, creando caschi che raccontano storie di vittorie e sfide. Tra modellini, tute e cimeli, il luogo si anima di ricordi e emozioni. Il suo lavoro permette di rivivere momenti memorabili del Motomondiale attraverso oggetti unici e ricchi di significato.

Il paradiso di molti: un luogo al confine tra 'officina' e museo, dove kart, tute, modellini, cimeli di ogni genere incantano gli occhi dei visitatori ancor prima di posarli sui caschi che hanno fatto la storia del Motomondiale, come il 'The Chicken' e il 'Faccione'. Si parla del 'capannone di Did', un laboratorio situato nell'area industriale di Riccione, dove il riminese Davide Degli Innocenti da anni carteggia, aerografa e vernicia per i più grandi piloti del mondo delle due ruote e non solo. Ha realizzato i caschi world champion di Marco Simoncelli, di Tony Elias, di Jonathan Rea, di Franco Morbidelli, di Alex Márquez, la maggior parte di quelli di Valentino Rossi e alcuni di quelli di Marc Márquez.