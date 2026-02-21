L' arbitro torinese Denis Quarta si infortuna durante la semifinale di Coppa Italia di basket | gara sospesa lascia il campo zoppicando

L’arbitro torinese Denis Quarta si infortuna durante la semifinale di Coppa Italia di basket, lasciando il campo zoppicando. La gara viene immediatamente sospesa mentre i tecnici assistono l’arbitro e chiedono l’intervento medico. Quarta si ferisce mentre si prepara a fischiare un fallo, provocando grande preoccupazione tra giocatori e spettatori. La partita riprenderà solo dopo aver risolto la situazione, ma il suo stato rimane incerto.

Imprevisto alla Inalpi Arena di Torino, dove questa sera, 21 febbraio, stanno andando in scena le semifinali della Coppa Italia di basket maschile. Durante il secondo quarto della gara tra Tortona e Bologna, l’arbitro torinese Denis Quarta (46 anni) si è infortunato. È successo al secondo minuto della frazione di gioco, quando Quarta ha richiamato l'attenzione di tutti con un fischio e ha chiesto aiuto, toccandosi dolorante la gamba sinistra. Dopo essere stato soccorso a bordo campo, Quarta non è riuscito a continuare la partita e si è allontanato zoppicando, tra gli applausi del pubblico. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

