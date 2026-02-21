L’Angelini a casa del Team Bologna

L’Elettromeccanica Angelini Cesena affronta questa sera alle 20.30 il Volley Team Bologna, che attualmente occupa il quinto posto in classifica del campionato femminile di serie B. La squadra di Cesena cerca una vittoria importante in trasferta per rafforzare la propria posizione, mentre il Bologna punta a mantenere il vantaggio davanti al pubblico di casa. La partita si svolge nel palazzetto gremito di tifosi e promette grande intensità.

Questa sera, alle 20.30, l’ Elettromeccanica Angelini Cesena farà visita al Volley Team Bologna, quinta in classifica nel campionato femminile di serie B e costruita per stazionare stabilmente nelle zone alte del girone. La squadra di coach Lucchi arriva dal prezioso successo nello scontro diretto con Scandicci: con 14 punti all’attivo, ora le cesenati occupano il terzultimo posto, a -2 dalla zona salvezza. Le felsinee, con l’ex Pinali, sono invece reduci dalla vittoria esterna di Forlì. Se da un lato le emiliane cercheranno di consolidare la propria corsa in ottica promozione, dall’altro Benazzi e compagne vorranno riscattarsi dalla sconfitta subita nella gara di andata.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Volley femminile, l’Elettromeccanica Angelini Cesena verso la difficile sfida con BolognaL’Elettromeccanica Angelini Cesena affronta sabato 21 febbraio una partita impegnativa contro il Volley Team Bologna, che occupa attualmente il quinto posto in classifica.

Ritorno a casa e fame di punti: l'Elettromeccanica Angelini pronta per la "battaglia" con ScandicciL’Elettromeccanica Angelini Cesena torna a giocare in casa dopo un mese e si prepara a sfidare Scandicci, fanalino di coda del campionato, domenica 15 febbraio al Pala Bcc Romagnolo.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.