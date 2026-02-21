Lanciano 4 anni e mezzo di Paolini | l’opposizione accusa ritardi

A Lanciano, l’opposizione critica i quasi cinque anni di amministrazione guidata dal sindaco Filippo Paolini, evidenziando ritardi e decisioni non ancora prese. I consiglieri di minoranza hanno calcolato i mesi trascorsi, sottolineando come alcune questioni fondamentali siano ancora in sospeso. Tra le priorità segnalate ci sono lavori pubblici e progetti di sviluppo urbanistico. La situazione sollecita una riflessione sulla gestione comunale e sulle prossime scelte da affrontare.

Lanciano al Crocevia: L’Opposizione Scrutina Quarantanove Mesi di Amministrazione Paolini. Lanciano si trova a un punto di svolta, secondo i consiglieri di minoranza, dopo quasi quattro anni e mezzo di governo guidato dal sindaco Filippo Paolini. Un bilancio che, a loro dire, evidenzia ritardi significativi, promesse non mantenute e un crescente senso di frustrazione tra i cittadini, con particolare attenzione rivolta a settori cruciali come la sicurezza, la sanità, il patrimonio culturale e lo stato delle opere pubbliche. L’analisi presentata dai consiglieri Leo Marongiu, Rita Aruffo, Marusca Miscia, Lorenzo Galati, Piero Cotellessa, Giacinto Verna, Sergio Furia, Dora Bendotti e Davide Caporale dipinge un quadro di difficoltà e inefficienza, sollevando dubbi sulla capacità dell’amministrazione di affrontare le sfide future.🔗 Leggi su Ameve.eu "Lanciano ha fatto passi indietro in 50 mesi di Paolini sindaco": il bilancio dell'opposizioneFilippo Paolini è al suo terzo mandato da sindaco di Lanciano, ma l’opposizione denuncia un peggioramento in vari settori. Ortona, opposizione alla richiesta di archiviazione per la morte di Lorena PaoliniSilvana Paolini, sorella di Lorena, ha deciso di opporsi alla richiesta di archiviazione del caso. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Gandelman e Ramadani lanciano il Lecce fuori dalla zona salvezza: 2-0 al Cagliari; Lanciano ha fatto passi indietro in 50 mesi di Paolini sindaco: il bilancio dell'opposizione; Petizione contro lo stop dei treni a Campobasso: Non possiamo aspettare fino al 2028; Roma Lazio Film Commission e Anica Academy lanciano due corsi in ambito cinematografico. Petardo contro il portiere Audero, per 19enne Daspo di 4 anni(ANSA) - MILANO, 16 FEB - Un provvedimento di Daspo di 4 anni è stato emanato nei riguardi dell'ultras interista di 19 anni, attualmente ai domiciliari, che lo scorso 1° febbraio, poco dopo l'inizio d ... msn.com Celebrato a Lanciano l'anniversario del Lodo di pace con la città di Ortona, siglato 599 anni fa. La cerimonia nella chiesa di Sant'Antonio di Padova. Guarda il video del Tgmax. TELEMAX | In onda dal 1977 | Canale 14 del digitale terrestre in Abruzz - facebook.com facebook Cagnano Varano: carabiniere morto a 25 anni, i colleghi lanciano raccolta fondi per la famiglia x.com