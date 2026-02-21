L' amore senza scadenza di Raf a Sanremo

Raf ha portato il suo amore senza tempo sul palco di Sanremo, attirando l'attenzione di tanti fan. Durante la performance, ha presentato alcune canzoni del nuovo album, ricevendo calorosi applausi dal pubblico. La sua presenza ha riacceso i ricordi degli anni passati, dimostrando quanto il Festival rimanga un punto di riferimento per musicisti italiani. La serata si è conclusa con un’ovazione generale, confermando la sua forte connessione con il pubblico.

“Oggi Sanremo è l'unico palcoscenico importante in Italia, quello che ti dà la possibilità di una maggiore comunicazione e visibilità, soprattutto se devi far uscire un nuovo album. Però è diventato un imbuto, in cui tutti gli artisti tentano di infilarsi. Mi piacerebbe che in Italia ci fosse la possibilità di promuovere musica nuova senza dover per forza passare da lì”. Raf racconta al Foglio il suo ritorno al Festival con “Ora e per sempre”, a undici anni dalla precedente partecipazione con “Come una favola”. Una scelta pragmatica per il cantautore foggiano, che in autunno pubblicherà il suo nuovo disco di inediti.🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Raf torna a Sanremo 2026: canzone d’amore per i 30 anni di matrimonio e inedito con il figlio. Un ritorno all’intimità.Raf riprende il suo posto a Sanremo 2026 dopo undici anni, portando sul palco una canzone dedicata all’amore e ai trent’anni di matrimonio con la moglie.

