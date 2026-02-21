L’amicizia secondo il rugby Scambio Bellaria-Parigi

Il Pontedera Bellaria Rugby ha organizzato il terzo scambio con i giovani della squadra parigina Red Star Olympique. La visita si è svolta la scorsa settimana, coinvolgendo oltre 30 ragazzi tra Italia e Francia. I giovani atleti hanno partecipato a allenamenti congiunti e partite amichevoli, rafforzando i legami tra le due società. Questa iniziativa dimostra come il rugby possa creare amicizie durature, superando le distanze e le differenze culturali.

© Sport.quotidiano.net - L’amicizia secondo il rugby. Scambio Bellaria-Parigi

Il rugby unisce, avvicina, crea legami che vanno oltre il campo. Si rinnova per il terzo anno consecutivo lo scambio sportivo tra gli Under 14 del Pontedera Bellaria Rugby e i pari età del Red Star Olympique Rugby, storica società parigina con cui il club pontederese ha costruito nel tempo un rapporto solido e ricco di significato. I giovani atleti francesi sono arrivati ieri in aeroporto per raggiungere la Polisportiva Bellaria per un allenamento congiunto che ha aperto ufficialmente il fine settimana di sport e amicizia. Non solo lavoro sul campo: in programma anche un confronto tra gli staff tecnici delle due società, un momento di scambio formativo che arricchisce l'esperienza anche dal punto di vista metodologico ed educativo.