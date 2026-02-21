Lakers trionfano nel derby di Los Angeles grazie a 67 punti di Doncic e Reaves

Luka Doncic ha segnato 38 punti, contribuendo alla vittoria dei Lakers nel derby di Los Angeles. La partita si è accesa grazie anche alle 67 punti combinati di Reaves e Doncic, che hanno dominato sul campo. La sfida è stata combattuta fino all’ultimo minuto, con scambi intensi e azioni spettacolari. I tifosi presenti allo Staples Center hanno assistito a un match ricco di emozioni e giocate decisive. La vittoria ha portato i Lakers più vicini ai playoff.

Una sfida intensa e combattuta quella tra Los Angeles Lakers e Los Angeles Clippers, che si è risolta con una vittoria di misura per i gialloviola, consolidando la loro posizione nella classifica della Western Conference. La partita, giocata alla Crypto.com Arena, ha regalato grandi emozioni e prestazioni di alto livello da parte di alcuni dei protagonisti più attesi della stagione. Il punteggio finale di 123-120 ha visto i Lakers prevalere sui Clippers, grazie a un'ottima performance del trio formato da Luka Doncic, Austin Reaves e LeBron James. I primi due hanno totalizzato insieme 67 punti, con un eccezionale 1219 dall'arco, contribuendo in modo decisivo all'attacco della squadra.