L’intelligenza artificiale sta trasformando molti settori, come dimostra l’aumento esponenziale del suo valore di mercato. Nel 2018, questa tecnologia aveva un valore di circa 200 milioni di euro, ma oggi ha raggiunto i due miliardi. La crescita rapida si riflette anche nell’adozione di AI nelle aziende, che integrano sempre più strumenti automatizzati. Questa evoluzione impatta su migliaia di posti di lavoro e cambierà il modo di operare di molte imprese.

La rivoluzione dell'Intelligenza Artificiale non è un pranzo di gala. Anche se – come spiega l'Osservatorio del Politecnico di Milano – nel 2018 valeva 200 milioni e oggi è arrivata a due miliardi. Ma è tanto necessaria quanto complessa da interpretare, da parte del mondo dell'impresa. Ci ha visto giusto Alvise Biffi che, come primo atto a guida di Assolombarda, ha varato il progetto ForgIA per accompagnare le imprese, con l'obiettivo di aumentarne la produttività: "L'intelligenza artificiale non rappresenta più solo uno strumento di supporto, ma una vera e propria leva strategica fondamentale per la crescita", ha spiegato.

L’Ai messa al lavoro. Aziende ancora indietro, uno studio di McKinsey indica le scelte da fareL’introduzione dell’Intelligenza Artificiale ha portato aziende italiane a investire più risorse, ma molte sono ancora indietro.

