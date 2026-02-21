Ladri entrano in una casa ma vengono scoperti dalla padrona | quello che succede dopo è incredibile

Due ladri entrano in un appartamento ma vengono sorpresi dalla padrona di casa. Invece di reagire con violenza, si scusano confessando di aver preso un indirizzo sbagliato. La donna li guarda sorpresi, mentre loro cercano di uscire rapidamente dall’appartamento. La scena si svolge in un quartiere tranquillo, dove i vicini hanno assistito alla scena senza intervenire. La vicenda si è conclusa con i ladri che se ne sono andati a mani vuote.

Entrano in un appartamento, vengono sorpresi dalla padrona di casa e, invece di fuggire o reagire con violenza, si scusano sostenendo di aver sbagliato indirizzo. È accaduto nella serata di venerdì 20 febbraio in viale Bruno Buozzi, nel quartiere Pilastro a Viterbo. I tre uomini, poi soprannominati “ladri gentiluomini”, sono ora ricercati dalle forze dell’ordine. L’irruzione e la scoperta. Secondo quanto denunciato dalla vittima, intorno alle 20 la donna è rientrata nella propria abitazione trovando tre uomini con il volto coperto intenti a frugare nei cassetti del soggiorno. L’appartamento era già stato messo a soqquadro alla ricerca di oggetti di valore. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Tre ladri hanno fatto irruzione in una casa a Viterbo, sfondando una finestra e sorprendendo la padrona.

Nella Tuscia, la serie di tentativi di furto si mantiene costante, con episodi che coinvolgono abitazioni della zona sud.

