Prabath Ekneligoda, coordinatore del settore femminile della Federazione e allenatore della nazionale italiana femminile cricket, è accusato di violenza sessuale nei confronti da un’atleta. Voglio segnalare di essere stata soggetta a pressioni psicologiche e avances di tipo sessuale, insieme a diverse altre atlete della nazionale femminile e della Roma CC », ha detto la donna al Safeguarding Officer della Federazione Cricket italiana. Segnalando che l’uomo è talmente potente da riuscire a «pregiudicare la carriera sportiva dei tesserati con i quali entra in contrapposizione». Prabath Ekneligoda.🔗 Leggi su Open.online

Un lupo cecoslovacco si è buttano in pista verso la fine della sprint a squadre femminile e ha tagliato il traguardo insieme alle atleteDurante le qualificazioni della sprint a squadre femminile di sci di fondo, un lupo cecoslovacco di nome Nazgul si è scagliato sulla pista, correndo verso le atlete e tagliando il traguardo insieme a loro.

