L’accusa all’allenatore della nazionale femminile di cricket | Ha violentato me e altre atlete
Prabath Ekneligoda, allenatore della nazionale italiana femminile di cricket e coordinatore del settore femminile, è stato accusato di aver commesso violenza sessuale su un’atleta. Le accuse sono state rese pubbliche da un’altra giocatrice, che ha raccontato di aver subito comportamenti inappropriati durante gli allenamenti. La denuncia ha portato alla sospensione temporanea dell’allenatore, mentre le autorità indagano sui fatti. La vicenda ha suscitato grande attenzione nel mondo sportivo.
Prabath Ekneligoda, coordinatore del settore femminile della Federazione e allenatore della nazionale italiana femminile cricket, è accusato di violenza sessuale nei confronti da un’atleta. Voglio segnalare di essere stata soggetta a pressioni psicologiche e avances di tipo sessuale, insieme a diverse altre atlete della nazionale femminile e della Roma CC », ha detto la donna al Safeguarding Officer della Federazione Cricket italiana. Segnalando che l’uomo è talmente potente da riuscire a «pregiudicare la carriera sportiva dei tesserati con i quali entra in contrapposizione». Prabath Ekneligoda.🔗 Leggi su Open.online
«Violentata dall?allenatore». Lo scandalo sessuale nella nazionale di cricket italianaUna donna ha raccontato di aver subito avances indesiderate e pressioni psicologiche da parte dell’allenatore della nazionale di cricket italiana.
