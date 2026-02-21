L' Accademia di musica Lucia Iurleo festeggia venti anni di attività

L’Accademia di musica “Lucia Iurleo” celebra vent’anni di attività, dopo aver attirato centinaia di studenti con corsi di musica classica e moderna. La causa di questa lunga esperienza risiede nell’impegno costante dei docenti e nella passione dei giovani allievi, che hanno portato avanti un patrimonio culturale riconosciuto in tutta la regione. Durante questo periodo, l’istituto ha organizzato numerosi concerti e workshop, coinvolgendo anche musicisti internazionali. La festa continuerà con un grande concerto il prossimo mese.

Note, passione ed emozioni sono stati gli elementi costanti e sempre presenti in 20 anni di attività dell'Accademia di Musica "Lucia Iurleo". Fondata il 20 febbraio 2006, l'Accademia di Musica "Lucia Iurleo" festeggia i suoi 20 anni tra ricordi, testimonianze e tanta musica. "La nostra scuola - si legge in un comunicato - negli anni ha visto susseguirsi tanti alunni di tutte le età, che conservano gelosamente il ricordo delle ore trascorse nell'apprendere la meravigliosa arte dei suoni.