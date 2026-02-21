Laboratori d’arte dedicati ai più piccoli

Il Centro per la famiglia “Hub - Il Carro” di Monza organizza laboratori d’arte per bambini da 3 a 8 anni, accompagnati da un adulto. L’iniziativa mira a stimolare la creatività dei più piccoli attraverso attività pratiche e coinvolgenti. Le sessioni si svolgono nel vicolo Carrobiolo 2 e prevedono momenti di gioco e scoperta. Le iscrizioni sono aperte e i genitori possono scegliere tra diversi appuntamenti settimanali.

Il Centro per la famiglia "Hub - Il Carro" (vicolo Carrobiolo 2, Monza) propone un ciclo di laboratori dedicati ai bambini dai 3 agli 8 anni, accompagnati da un adulto. Il primo appuntamento è per oggi dalle 10 alle 11.30 con "Wow - le forme", ispirato alle opere di Piet Mondrian. La sua arte si basa su forme geometriche semplici, linee nere dritte e i colori primari. Questo approccio astratto facilita la comprensione, sviluppa la creatività, migliora la coordinazione oculo-manuale. I partecipanti verranno accolti con la lettura di un albo illustrato per introdurre l'artista e il suo mondo. Seguirà un'esplorazione sensoriale e creativa, dove giocare con materiali e colori.