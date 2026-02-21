La voce della Steppa dove l’infinito incontro il suo uomo Di Silvio Toriello

Il volume della voce della Steppa si fa sentire forte, perché rappresenta un frammento di natura selvaggia che si impone nel paesaggio. La causa di questa presenza sonora deriva dall’ampiezza degli spazi aperti, che amplificano i suoni naturali e creano un’atmosfera senza tempo. Un esempio concreto si percepisce nelle ore del tramonto, quando il vento e il canto degli uccelli sembrano dialogare con un passato lontano. La scena invita a riflettere sull’eterna connessione tra uomo e natura.

Ci sono suoni che non appartengono al tempo in cui vengono ascoltati. Restano sospesi, come se aspettassero qualcuno capace di interpretarli. Questa è la storia di una voce registrata nel 1960, in piena Guerra Fredda, in una stazione radio sovietica isolata nel cuore della steppa. Una voce che parla in russo, lenta, controllata, apparentemente tecnica. Ma dentro quel messaggio c'è qualcosa che non coincide con nessun protocollo militare, nessuna comunicazione ufficiale. Per oltre sessant'anni quella trasmissione è rimasta archiviata in una collezione privata di radioamatori europei: un'anomalia, poco più di una curiosità.