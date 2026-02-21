La Valle di Rimezzano tra i ’luoghi del Belsentire’ Gli attivisti | Area fragile dove il silenzio è valore
La Valle di Rimezzano diventa "Luogo del Belsentire": l’associazione di cittadini nata a sua difesa, l’ha fatta inserire nel progetto dall’associazione Arteco col Politecnico di Milano, un’iniziativa che invita a fermarsi, ascoltare, riconoscere il valore del paesaggio sonoro come parte integrante dell’identità di un luogo. "Per Rimezzano – dicono i referenti dell’associazione - si tratta del riconoscimento di un’area percepita dai residenti come fragile e preziosa, in cui anche il silenzio è valore". L’inserimento ufficiale della valle nell’elenco delle località riconosciute, sarà presentato il 27 febbraio alle 19 al Circolo di Osteria Nuova durante una serata aperta con la proiezione del video "Woodstock a Rimezzano" e che si chiuderà con una cena di autofinanziamento.🔗 Leggi su Lanazione.it
Cubo nero di Rimezzano: è rivolta. Il flash mob rallenta il trafficoPer circa mezz’ora dalle 8 di ieri mattina, una ventina di persone ha camminato su e giù per via del Carota, in mezzo alla stretta strada, creando qualche difficoltà al traffico e lamentele da parte ... lanazione.it