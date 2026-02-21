La Valle di Rimezzano tra i ’luoghi del Belsentire’ Gli attivisti | Area fragile dove il silenzio è valore

La Valle di Rimezzano diventa "Luogo del Belsentire": l’associazione di cittadini nata a sua difesa, l’ha fatta inserire nel progetto dall’associazione Arteco col Politecnico di Milano, un’iniziativa che invita a fermarsi, ascoltare, riconoscere il valore del paesaggio sonoro come parte integrante dell’identità di un luogo. "Per Rimezzano – dicono i referenti dell’associazione - si tratta del riconoscimento di un’area percepita dai residenti come fragile e preziosa, in cui anche il silenzio è valore". L’inserimento ufficiale della valle nell’elenco delle località riconosciute, sarà presentato il 27 febbraio alle 19 al Circolo di Osteria Nuova durante una serata aperta con la proiezione del video "Woodstock a Rimezzano" e che si chiuderà con una cena di autofinanziamento.🔗 Leggi su Lanazione.it

Scopri i luoghi più suggestivi di Como dove si svolgono i mercatini del weekend, tra arte, sapori e atmosfere invernaliA Como, nel weekend dal 6 al 9 febbraio 2026, le strade si riempiono di vita.

Il luoghi de L’invisibile tra Roma e Palermo, dove è stata girata la fiction Rai su Matteo Messina DenaroQuesta sera su Rai 1 va in onda L'invisibile, la fiction che ripercorre la cattura di Matteo Messina Denaro.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.