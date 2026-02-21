La tragedia sfiorata alla Poggi Le opposizioni contro il sindaco

Il fatto che alla Poggi si sia evitata una tragedia ha scatenato le critiche delle opposizioni contro il sindaco. Le famiglie e il personale scolastico avevano segnalato problemi strutturali da mesi, ma nessuno dell’amministrazione ha preso provvedimenti. La scuola, inaugurata in fretta pochi mesi fa, ha mostrato segni di cedimenti. Le opposizioni chiedono risposte chiare sui controlli e sulla gestione di un’opera realizzata in tempi rapidi.

"Come è possibile che di fronte alle numerose richieste sia delle famiglie e del personale scolastico nessuno degli amministratori abbia verificato e gestito le criticità emergenti continuando a esaltare un'opera consegnata in fretta e furia solo per fini elettorali?". Lo chiede il gruppo consigliare di Sarzana Protagonista che all'indomani dei fatti verificatisi all'ingresso delle Poggi, dove una bambina è stata colpita alla testa da una transenna della recinzione di cantiere, interviene ricordando di aver più volte denunciato "le innumerevoli criticità del cantiere-scuola Poggi Carducci. Pensiamo che le dichiarazioni fatte dal sindaco Cristina Ponzanelli siano inammissibili e gravi dal punto di vista istituzionale – spiegano i consiglieri –.