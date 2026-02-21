la timidezza di conte tra referendum affanni e strategia

Elly Schlein, segretaria del Pd, si impegna attivamente contro il referendum, mentre Giuseppe Conte mostra segni di esitazione tra le sue dichiarazioni e le strategie politiche. La sua cautela si nota in incontri pubblici e nelle interviste, dove evita prese di posizione nette. Nel frattempo, il dibattito si accende con scontri tra sostenitori e oppositori. La questione rimane centrale nel panorama politico e rischia di influenzare le prossime alleanze.

Timidezze, qualche affanno e un po’ di strategia. Elly Schlein, la segretaria del Pd, s’è intestata la battaglia e per il no al referendum è ovunque. Giuseppe Conte, l’alleato sfuggente, invece ci va più cauto. La sua avversione alla riforma della giustizia è chiara – dura – ma l’accelerazione arriverà più avanti. Ha scelto per ora una posizione più defilata, a differenza della leader dem niente bagni di folla, misurando le uscite pubbliche. Una settimana fa era a Roma con Travaglio e con l’avvocato (di Craxi e Berlusconi) Coppi. Ma ai video della premier Giorgia Meloni, contro la magistratura, ha risposto spesso sui social.🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Lukaku escluso da Conte? La strategia dell’allenatore è molto chiaraRomelu Lukaku non è stato convocato da Antonio Conte durante l’allenamento congiunto tra Napoli e Portici a Castel Volturno, deciso dall’allenatore per motivi tattici.

Conte la strategia oltre i novanta minuti del Napoli: «Non siamo pronti per comandare…»L’intervista di Antonio Conte analizza la strategia del Napoli oltre i novanta minuti, evidenziando come il tecnico abbia adottato un approccio tattico e comunicativo volto a ridurre la pressione sulla squadra.

