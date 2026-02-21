La termoablazione Un software legge se è andato tutto bene

R.A.W. Srl ha creato Ablation-fit, un software che verifica il successo della termoablazione. La tecnologia analizza i dati in tempo reale durante l’intervento, garantendo ai medici informazioni precise. Un esempio concreto: il sistema aiuta a ridurre i rischi e a migliorare i risultati per i pazienti. La soluzione nasce dall’esperienza di aziende italiane nel settore med-tech, con investimenti provenienti anche da Bergamo. La novità rappresenta un passo avanti nella cura delle patologie di cuore.

MEDICINA E HI-TECH. Si chiama Ablation-fit ed è stato sviluppato dalla med-tech italiana R.A.W. Srl nella quale ci sono anche investimenti bergamaschi. Sapere subito, a fine intervento, se un tumore al fegato è stato «chiuso» davvero, senza dover attendere una Tac di controllo a distanza di settimane. È il salto operativo reso possibile da una tecnologia basata sull’intelligenza artificiale introdotta all’ospedale Molinette della Città della Salute e della Scienza di Torino: si chiama Ablation-fit ed è un software sviluppato dalla med-tech italiana R.A.W. Srl nella quale ci sono anche investimenti bergamaschi, progettato per verificare in tempo reale l’efficacia dei trattamenti ablativi.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

