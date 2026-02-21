La studentessa della Scuola Holden che ha assaltato le Ogr | Mi pento la violenza è sbagliata

Vittoria Antonioli Arduini, studentessa della Scuola Holden, è stata coinvolta nell’assalto alle Ogr di Torino il 2 ottobre. La giovane ha ammesso di aver partecipato e si dice pentita, sottolineando che la violenza non è mai la soluzione. La sua presenza ha attirato l’attenzione sui motivi dietro l’azione, mentre le autorità stanno indagando sulle responsabilità di tutti i partecipanti. La vicenda rimane sotto i riflettori della cronaca locale.

Vittoria Antonioli Arduini, studentessa della Scuola Holden, era insieme a chi assaltò le Ogr il 2 ottobre a Torino. Nelle immagini la si vede che impugna un cartello stradale e colpisce la cancellata, i tavolini, i banchetti. Strappa le tovaglie, tira calci contro i tornelli, sfonda vetrate. Ora è accusata di violenza privata e danneggiamento. Ma davanti al Gip si è pentita: «Ho capito che la violenza, nelle manifestazioni a cui partecipo, non è la risposta». L'assalto alle Officine grandi riparazioni. Da attivista ProPal, Vittoria fa parte degli studenti che il 19 maggio 2025 si sdraiano a piazza Castello per tenere alta l'attenzione su Gaza.