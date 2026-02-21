La storia incredibile di Federico Tomasoni Mai sul podio in Coppa del Mondo poi l’exploit alle Olimpiadi

Federico Tomasoni si è distinto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dove ha vinto la medaglia d’argento nello skicross. La sua presenza sulla neve di Livigno ha sorpreso tutti, dopo anni senza mai salire sul podio in Coppa del Mondo. Ha superato di poco lo svizzero Alex Fiva e si è piazzato dietro a Simone Deromedis, regalando agli italiani una doppietta storica. La gara ha mostrato il suo talento nascosto e la determinazione di un atleta in ascesa.

Federico Tomasoni ha conquistato una splendida medaglia d’argento nello skicross alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, battendo lo svizzero Alex Fiva di mezzo dito e chiudendo alle spalle di Simone Deromedis per una memorabile doppietta tricolore sulle nevi di Livigno. Questa disciplina dello sci freestyle parla italiano per la prima volta nella storia ai Giochi, ma se il 25enne trentino era ampiamente tra i grandi favoriti della vigilia, non si può dire lo stesso del 28enne bergamasco. Nato il 4 luglio 1997, Federico Tomasoni non era mai salito sul podio in Coppa del Mondo e i riscontri ottenuti nel massimo circuito internazionale sono stati un po’ discontinui: il miglior risultato è il quinto posto conseguito il 12 dicembre 2023 sulla pista sprint di Arosa, in complesso vanta sette apparizioni nella top-10 (un quinto, due sesti, due settimi, due ottavi), l’ultima lo scorso 12 dicembre (fu ottavo a Val Thorens, con Deromedis secondo alle spalle del canadese Kevin Drury). 🔗 Leggi su Oasport.it

Zorzi e Tomasoni, due seriani e un sogno: Coppa del Mondo e OlimpiadiZorzi e Tomasoni, due atleti seriani, affrontano la nuova stagione di sci cross con l'obiettivo di conquistare la Coppa del Mondo e le Olimpiadi di Milano-Cortina.

LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Hoogerheide 2026 in DIRETTA: dominio assoluto di Van der Poel che conquista la Coppa del Mondo, Del Grosso e Vandeputte sul podio di giornataSegui la diretta della Coppa del Mondo di Ciclocross a Hoogerheide 2026.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.