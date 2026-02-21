La specializzazione dell’Olanda | con medaglie da soli due sport è terza nel medagliere davanti all’Italia

L'Olanda ha conquistato tre medaglie in due sport, posizionandosi al terzo posto nel medagliere, superando l'Italia. La causa di questa performance risiede nella forte concentrazione di atleti e risorse in discipline specifiche. I risultati dimostrano come la strategia di investire su pochi sport possa portare successi significativi. Questi dati mostrano una distribuzione concentrata delle medaglie e sollevano dubbi sulla rappresentatività complessiva dell'atletica nazionale.

© Oasport.it - La specializzazione dell’Olanda: con medaglie da soli due sport è terza nel medagliere davanti all’Italia