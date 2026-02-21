La sinistra sciacalla sul bambino morto col cuore bruciato veleni sulla Meloni anche sulle pagine del No

Andrea Scanzi ha scritto commenti duri sulla morte di un bambino con il cuore bruciato, alimentando polemiche sui social. La polemica si è scatenata dopo le sue affermazioni, che hanno scatenato reazioni contrastanti e accuse di strumentalizzazione. La discussione si è spostata anche su questioni politiche, con attacchi alla leader Meloni e a certe posizioni del “No”. La vicenda ha acceso un acceso dibattito tra sostenitori e oppositori.

A innescare i veleni, gratuiti, un tanto al chilo, c i aveva pensato un paio di giorni fa Andrea Scanzi, forte del suo seguito di barboncini da tastiera con aspirazioni da "haters". Nel giorno della telefonata della Meloni alla mamma del bambino a cui era stato trapiantato il cuore "bruciato" – e che oggi è spirato nella commozione generale – i l giornalista anellato e medagliato aveva trovato il modo di sollecitare un po' gli istinti pecorecci dei suoi seguaci. "Capisco benissimo che Giorgia Meloni abbia voluto telefonare alla madre del bambino. È un dramma atroce che non può colpire chiunque abbia ancora un po' di amore e sensibilità.