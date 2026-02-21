La signora Sandra accusa malore in chiesa soccorsa da poliziotto fuori servizio

Sandra si sente male durante la messa nella chiesa di Signa, probabilmente a causa di una crisi improvvisa. Un poliziotto fuori servizio, presente in chiesa, interviene immediatamente e le presta i primi soccorsi. La donna viene aiutata a sdraiarsi e viene chiamato il 118 per ulteriori accertamenti. La scena si svolge davanti a numerosi fedeli, che assistono alla situazione di emergenza senza intervenire. La donna viene trasportata in ospedale per controlli più approfonditi.

Sabato 7 febbraio una donna ha accusato un malore e si è accasciata a terra nel corso di una messa nella parrocchia dei Santi Giovanni Battista e Lorenzo a Signa. Priva di sensi, è stata prontamente soccorsa da un medico presente alla celebrazione e dal poliziotto Paolo Palli, sovrintendente della polizia di Stato, in servizio presso la sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di Firenze. Palli, avendo notato prima di entrare in chiesa la presenza di un defibrillatore all'esterno dell'edificio di piazza Cavour, si è immediatamente attivato per recuperare l'apparecchiatura, permettendo così di avviare tempestivamente le prime manovre salvavita. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

