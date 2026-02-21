La signora Sandra accusa malore in chiesa soccorsa da poliziotto fuori servizio

Sandra, durante la messa di sabato a Signa, si è sentita male e si è accasciata a terra. La causa sembra essere stata un improvviso abbassamento della pressione. Un poliziotto fuori servizio che si trovava in chiesa ha subito prestato soccorso, chiamando i soccorsi. I paramedici sono arrivati rapidamente e hanno portato la donna in ospedale per ulteriori controlli. La sua condizione è stabile, ma rimane sotto osservazione.

Sabato 7 febbraio una donna ha accusato un malore e si è accasciata a terra nel corso di una messa nella parrocchia dei Santi Giovanni Battista e Lorenzo a Signa. Priva di sensi, è stata prontamente soccorsa da un medico presente alla celebrazione e dal poliziotto Paolo Palli, sovrintendente della polizia di Stato, in servizio presso la sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di Firenze. Palli, avendo notato prima di entrare in chiesa la presenza di un defibrillatore all'esterno dell'edificio di piazza Cavour, si è immediatamente attivato per recuperare l'apparecchiatura, permettendo così di avviare tempestivamente le prime manovre salvavita.