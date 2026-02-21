La sfida della sanità digitale Best practice e ’rsa 4.0’

Il settore sanitario affronta una svolta importante con l’introduzione della sanità digitale, un passo deciso verso l’innovazione. Il 27 febbraio, alla Rsa Campansi, si svolge una giornata di studi dedicata alle migliori pratiche e alla ‘Rsa 4.0’, un modello che integra tecnologia e assistenza. La discussione si concentra su come le strutture possano migliorare la qualità delle cure attraverso strumenti digitali. L’evento coinvolge professionisti e tecnici pronti a condividere esperienze concrete.

Il binomio tra benessere e innovazione al centro di una giornata di studi in programma il 27 febbraio alla Rsa Campansi (dalle 9). L’appuntamento, dal titolo ’Sanità Digitale: Progetti e prospettive di impiego nelle rsa’, è organizzato da Asp Città di Siena, Aret Toscana in collaborazione con Medihospes. Al centro, l’evoluzione verso il modello di Rsa 4.0, integrando tecnologie come cartelle cliniche elettroniche, telemedicina, sensoristica ambientale e intelligenza artificiale per migliorare l’assistenza agli anziani, ottimizzare i processi e garantire continuità di cura riducendo gli spostamenti.🔗 Leggi su Lanazione.it

